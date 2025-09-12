(16) 99963-6036
12 de setembro de 2025
Prazo para os contribuintes de Ibaté aderirem o Refis 2025 termina dia 22

12 Set 2025
Prefeitura Municipal de Ibaté - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPrefeitura Municipal de Ibaté - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora
O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) 2025 termina no próximo dia 22 de setembro e os contribuintes que estão com os débitos em aberto, podem aproveitar as condições facilitadas de regularização de dívidas tributárias com o município.
 
O programa oferece descontos especiais em juros e multas, além de condições flexíveis de parcelamento, permitindo que os cidadãos quitem débitos referentes a IPTU, ISS, taxas e demais tributos municipais vencidos até o exercício anterior.
 
O objetivo do REFIS é promover a regularização fiscal, ao mesmo tempo em que fortalece a arrecadação municipal, possibilitando novos investimentos em áreas prioritárias. 
A adesão ao REFIS deve ser feita presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Paço Municipal de Ibaté, localizado na Rua Paulino Carlos, 1.300, Centro.

