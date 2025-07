Porto Ferreira completa 129 anos

O Rio Mogi Guaçu corta a cidade e foi responsável pela navegação que transportou o café juntamente com a ferrovia no Século XIX e no início do Século XX - Crédito: Divulgação

Porto Ferreira celebra, nesta terça-feira, 29 de julho, 129 anos de emancipação político-administrativa. Atualmente, a cidade abriga um polo industrial consolidado, com forte presença na produção de cerâmica artística e de decoração, além da fabricação de embalagens de vidro, representada pelas empresas Vidroporto e Verallia. Também se destacam os setores de alimentos, com a Cargill, Usina Ferrari e Arroz Broto Legal, e de equipamentos elétricos, com a Mar Girius Continental, entre outras empresas relevantes.

O município registra o quarto maior Produto Interno Bruto (PIB) da Região Central Paulista, somando R$ 1,3 bilhão, ficando atrás apenas de São Carlos, Araraquara e Matão, e à frente de cidades como Taquaritinga, Ibitinga, Itápolis e Gavião Peixoto. O PIB per capita é de R$ 40.476, segundo dados da Fundação Seade. Em 2024, as exportações atingiram US$ 54,7 milhões, enquanto as importações somaram US$ 2,7 milhões.

A composição do PIB municipal tem predominância do setor de serviços, responsável por R$ 1 bilhão (74%), seguido pela indústria, com R$ 178 milhões (13%), impostos líquidos de subsídios, com R$ 124 milhões (9%) e agropecuária, com R$ 54 milhões (4%). O Valor de Transformação Industrial é liderado pelos biocombustíveis (80%), seguido por produtos alimentícios (14%) e vestuário e acessórios (3%).

Na agropecuária, o destaque é a cana-de-açúcar, que representa 81,14% da produção, seguida por leite (4,1%) e café (3,3%). O rebanho local é composto majoritariamente por bovinos (52,5%) e galináceos (42,6%).

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, o município registra 16.753 vínculos formais de trabalho. Desse total, a indústria emprega 7.729 pessoas, os serviços, 4.305, o comércio, 4.087, enquanto a agropecuária mantém 379 postos e a construção civil, 253. A média salarial é de R$ 3.547,00.

FERROVIA – A ferrovia e a navegação foram elementos fundamentais para o desenvolvimento de Porto Ferreira, já que a cidade se localiza entre as antigas plantações de café da região de Ribeirão Preto e o porto de Santos. No entanto, sua origem não está diretamente ligada à ferrovia.

Ao lado dos trilhos, corre o rio Mogi-Guaçu, cuja largura exigia o uso de balsa para a travessia. Essa tarefa era realizada por João Inácio Ferreira, o balseiro responsável por transportar pessoas e mercadorias de um lado ao outro. Com o tempo, o porto passou a ser identificado com seu sobrenome.

Hoje, com cerca de 50 mil habitantes, a força motriz da cidade é a cerâmica, cuja beleza encanta os visitantes. O Caminho da Fé passa ao lado da antiga estação ferroviária e segue pela ponte histórica que cruza o rio, rumo a Santa Rita do Passa Quatro.

Se desejar versão reduzida ou adaptada para outro formato (release, matéria jornalística, redes sociais etc.), posso ajustar.

Leia Também