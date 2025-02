Porto Ferreira abre período para blocos carnavalescos pleitearem recursos

Desfile de blocos do boi em Porto Ferreira: uma atração carnavalesca totalmente autoral - Crédito: divulgação

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Porto Ferreira anunciou a abertura do período para solicitação de recursos destinados aos blocos carnavalescos que desejam participar do Carnaval 2025. Os interessados têm até o dia 11 de fevereiro para protocolar seus pedidos, seguindo as diretrizes estabelecidas pela legislação municipal.

Porto Ferreira tem um carnaval totalmente autoral, onde destacam-se os “blocos do boi”, numa mistura de Fiesta de Pamplona e Festa do Boi Bumbá. Durante as quatro noites um boi feito com armação de bambu, coberto por pano com uma cabeça de boi verdadeira toda enfeitada e com dois homens sob a armação dando sua “tração”, promove correrias em meio aos foliões que fogem do boi.

BLOCOS TEM QUE SER LEGAIS - De acordo com a lei, apenas blocos legalmente constituídos, com personalidade jurídica e sem fins lucrativos, podem pleitear os recursos. Além disso, é necessário que o estatuto social da entidade inclua o desenvolvimento de atividades de assistência social ou cultural. Esses requisitos visam garantir que os recursos públicos sejam destinados a iniciativas que contribuam para o fortalecimento da cultura e da comunidade.

Os representantes dos blocos podem realizar o protocolo de duas formas: presencialmente, na Seção de Protocolo da Prefeitura, ou de maneira digital, por meio do sistema online disponível no endereço portoferreira.1doc.com.br/atendimento. Para ambas as modalidades, é obrigatória a apresentação da Carteirinha do CNPJ e do Estatuto Social da entidade.

No caso do protocolo digital, os solicitantes devem selecionar a opção "Protocolos", marcar "Outro" no campo de Assunto e, na área de Descrição, informar que a solicitação é destinada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Após anexar os documentos necessários, basta clicar em "Protocolar" e escolher a opção de Assinatura 1Doc para finalizar o processo.

A Secretaria reforça que, para pleitear os recursos, os blocos já devem ter realizado a inscrição de seus QGs (Quartéis Generais), cujo prazo terminou no dia 29 de janeiro. Essa etapa prévia é essencial para garantir a organização e a transparência do processo de distribuição de recursos.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Porto Ferreira busca fomentar a cultura local e apoiar os tradicionais blocos carnavalescos, que são parte fundamental da identidade e da alegria da festa na cidade. Os organizadores esperam que o Carnaval 2025 seja mais uma celebração marcante para os ferreirenses.

REGULAMENTO

Os Blocos Carnavalescos devem cumprir os horários estipulados sob pena de aplicação de penalidades pela Comissão Organizadora do Carnaval, conforme a Lei nº 3.227/2015. A infração pode acarretar na proibição de participação do bloco infrator nos dias restantes das festividades carnavalescas do corrente ano e do ano seguinte.

O trajeto autorizado para os desfiles será na Av. Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz, iniciando na rua Cel. João Procópio e seguindo até a Rua Padre Capeli, ponto de dispersão e encerramento do Desfile.

