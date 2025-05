Pórtico na Washington Luís entre Araraquara e Ibaté não é pedágio free flow

Compartilhar no facebook

Crédito: arquivo pessoal

A instalação de um pórtico na Rodovia Washington Luís (SP-310), entre Araraquara e Ibaté, gerou dúvidas entre motoristas e leitores do São Carlos Agora. Uma imagem enviada por um leitor ao jornal levantou a suspeita de que o equipamento pudesse ser um sistema de pedágio "free flow" — modelo que opera de forma automática, sem a necessidade de cancelas.

No entanto, após apuração junto à concessionária Ecovias Econoroeste, responsável pelo trecho, a reportagem do SCA confirmou que o pórtico instalado no km 264 sul, sentido capital, não se trata de um pedágio, mas sim da instalação de uma balança de pesagem em movimento (HS-WIM).

O sistema permitirá a verificação do peso de veículos de carga sem a necessidade de parada. A balança está sendo implantada em etapas e, segundo a concessionária, deve entrar em funcionamento a partir de setembro deste ano.

