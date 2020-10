Policial penal morre em acidente na SP-326

06 Out 2020 - 10h05

Crédito: Arquivo Pessoal

A policial penal Lilian Dantas Canosa, de 35 anos, que morava em Araraquara morreu em um acidente na noite desta segunda-feira (5), na rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Matão.

Ele retornava da penitenciária de Guariba onde trabalhava e no quilômetro 294 foi atropelada por um caminhão que seguia no sentido Araraquara/Matão.

O motorista do caminhão relatou que a mulher estava caída no meio da pista e não teve como desviar. A moto da vítima foi encontrada caída no acostamento.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Araraquara.

