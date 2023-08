Policial militar do 38º Batalhão morre após acidente na SP-330

cabo PM Penteado estava a caminho do trabalho - Crédito: arquivo pessoal

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (3), um trágico acidente resultou na morte do cabo PM Penteado, que trabalhava em Porto Ferreira/SP, área do 38º Batalhão da PM, com sede em São Carlos.

Segundo os primeiros relatos, o cabo PM Penteado estava conduzindo sua motocicleta quando se deparou com um cachorro na estrada. Em uma tentativa de evitar o atropelamento, ele perdeu o controle da moto e caiu. Enquanto estava no chão, tentando se recuperar e levantar a moto, foi atingido por uma caminhonete. Imediatamente, ele recebeu os primeiros socorros e foi levado em estado crítico para a Santa Casa local. No entanto, apesar dos esforços da equipe médica, lamentavelmente, não resistiu às lesões e veio a falecer.

O cabo PM Penteado residia na cidade de Leme (SP) e estava a caminho de seu posto de trabalho em Porto Ferreira (SP) no momento do acidente. A notícia trágica foi recebida com profundo pesar pelos amigos e pela corporação policial. O comando do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior emitiu uma declaração, expressando sua sincera tristeza pela perda do colega policial.

