Policiais prendem traficante após resistência e tentativa de corrupção

Crédito: divulgação

Policiais da 2ª Companhia PM do 37º Batalhão, realizaram na noite de quarta-feira (8) a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas, resistência à prisão e tentativa de corrupção ativa, em Brotas.

Durante patrulhamento preventivo pela Avenida Otoni Piva, no bairro Jardim Taquaral, a equipe avistou um indivíduo já conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de entorpecentes. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito tentou fugir, sendo acompanhado e abordado na Rua Hilário Cesarino.

Durante a abordagem, o homem ofereceu resistência, sendo necessário o uso de força física moderada e o emprego de algemas para contê-lo.

Ao longo da perseguição, o suspeito dispensou uma meia preta contendo 18 eppendorfs de cocaína e uma pedra bruta de crack. Na busca pessoal, os policiais encontraram R$ 20 em espécie e um canivete.

Durante entrevista, o detido confessou o envolvimento com o tráfico e ainda tentou subornar os policiais, perguntando “quanto de dinheiro queriam” para não ser levado à delegacia.

Diante da gravidade dos fatos, foi dada voz de prisão, e o homem foi conduzido ao Plantão Policial de Rio Claro, onde o delegado Dr. Carlos Schio ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e tentativa de corrupção ativa. O acusado permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também