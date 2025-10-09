(16) 99963-6036
quinta, 09 de outubro de 2025
Brotas

Policiais prendem traficante após resistência e tentativa de corrupção

09 Out 2025 - 11h23Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Policiais prendem traficante após resistência e tentativa de corrupção - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Policiais da 2ª Companhia PM do 37º Batalhão, realizaram na noite de quarta-feira (8) a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas, resistência à prisão e tentativa de corrupção ativa, em Brotas.

Durante patrulhamento preventivo pela Avenida Otoni Piva, no bairro Jardim Taquaral, a equipe  avistou um indivíduo já conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de entorpecentes. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito tentou fugir, sendo acompanhado e abordado na Rua Hilário Cesarino.

Durante a abordagem, o homem ofereceu resistência, sendo necessário o uso de força física moderada e o emprego de algemas para contê-lo.

Ao longo da perseguição, o suspeito dispensou uma meia preta contendo 18 eppendorfs de cocaína e uma pedra bruta de crack. Na busca pessoal, os policiais encontraram R$ 20 em espécie e um canivete.

Durante entrevista, o detido confessou o envolvimento com o tráfico e ainda tentou subornar os policiais, perguntando “quanto de dinheiro queriam” para não ser levado à delegacia.

Diante da gravidade dos fatos, foi dada voz de prisão, e o homem foi conduzido ao Plantão Policial de Rio Claro, onde o delegado Dr. Carlos Schio ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e tentativa de corrupção ativa. O acusado permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Cidades da região de São Carlos investigam casos de intoxicação por metanol
Região10h01 - 09 Out 2025

Cidades da região de São Carlos investigam casos de intoxicação por metanol

Motorista de São Carlos morre em acidente na Rodovia Washington Luís
Região07h48 - 09 Out 2025

Motorista de São Carlos morre em acidente na Rodovia Washington Luís

Motorista morre em colisão entre caminhão e carreta na Washington Luís
Taquaritinga06h10 - 09 Out 2025

Motorista morre em colisão entre caminhão e carreta na Washington Luís

Homem que morreu em acidente com caminhão em Ribeirão Bonito será sepultado em Mococa
Região19h18 - 08 Out 2025

Homem que morreu em acidente com caminhão em Ribeirão Bonito será sepultado em Mococa

Após dias internado, ajudante de caminhão vítima de acidente em Ribeirão Bonito morre no hospital
Região14h03 - 08 Out 2025

Após dias internado, ajudante de caminhão vítima de acidente em Ribeirão Bonito morre no hospital

Últimas Notícias