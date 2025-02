Policiais Militares salvam bebê engasgado em Ibaté

Compartilhar no facebook

Na manhã deste sábado (15), policiais militares do 38° Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I) realizaram um salvamento de emergência ao atender uma ocorrência de uma recém-nascida engasgada no Jardim Icaraí, em Ibaté.

Os cabos PM Quirino e Ferreira foram acionados pelo COPOM às 8h18 e rapidamente se deslocaram até a Rua Nicola Hérculi, onde encontraram Débora Lavina Rodrigues da Silva, de apenas 23 dias, com o rosto vermelho e expelindo líquido pela boca. Sua mãe, Natália Rodrigues, estava em desespero diante da situação.

Diante da gravidade do caso, os policiais realizaram a manobra de Heimlich adaptada para bebês, conseguindo desobstruir as vias aéreas da recém-nascida, que voltou a respirar normalmente.

Após os primeiros socorros, a criança foi levada ao hospital de Ibaté, onde recebeu atendimento médico.

