Policiais do 37º Batalhão realizam treinamento em estande de penitenciária

O treinamento, comandado pelo 1°Ten PM Danilo, instrutor de tiro, possibilitou aos policiais conhecer o armamento - Crédito: divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 19 de maio, a 2° Cia do 37º BPMI, com atuação nas cidades de Itirapina, Brotas, Torrinha e Analândia, realizou, no estande da Penitenciária 2 de Itirapina, a capacitação de 16 policiais militares no uso da espingarda Benelli calibre 12.

O treinamento, comandado pelo 1°Ten PM Danilo, instrutor de tiro, possibilitou aos policiais conhecer o armamento para que durante o desenvolvimento do serviço operacional e para que, na possibilidade de se deparar com ocorrências de alta complexidade, o policial possa ter em mãos um equipamento que possa fazer frente a ações criminosas consideradas graves.

Além dessa parte operacional esse treinamento valorizou a visão de comando que busca o investimento na valorização do policial. Utilizando-se do método Giraldi, que busca a defesa da vida e da dignidade da pessoa humana, como método de treinamento no uso de arma de fogo pela Polícia Militar, ofertar ao Policial e a população um melhor serviço na missão de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública.

Leia Também