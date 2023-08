Polícia tenta identificar corpo carbonizado em cidade da região

Policiais no local da ocorrência - Crédito: Willian Oliveira/Araraquara Agora

A Polícia está em busca de identificar o corpo que foi encontrado carbonizado na noite de ontem (20) na cidade de Araraquara. A Delegacia de Investigações Gerais de Araraquara (DIG) está encarregada de investigar o caso. O corpo de um homem foi localizado em uma área de mata ao final da Avenida Maurício Galli, nas proximidades de um estabelecimento de comércio de metais no Jardim São Rafael.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a descoberta do corpo aconteceu após as equipes do Corpo de Bombeiros atenderem a um pequeno incêndio na mata. A vítima, que estava parcialmente carbonizada, estava envolta em um cobertor que havia sido consumido pelas chamas.

O indivíduo apresentava lesões no rosto e ostentava uma tatuagem de "carpa" na perna direita. Dado o grau de carbonização, a identificação da vítima será possível somente após os procedimentos de exames necroscópicos.

De acordo com as autoridades policiais, quatro indivíduos foram interrogados pelas equipes e posteriormente liberados. Dentre eles, duas pessoas foram consideradas testemunhas, enquanto outras duas foram tratadas como suspeitas. Contudo, estas últimas foram soltas devido à insuficiência de evidências. Durante o interrogatório, foi constatado que uma das testemunhas, de 35 anos, estava com mandado de prisão em aberto. Ela foi conduzida à Cadeia Pública de São Carlos.

Com informações do Araraquara Agora

A Polícia está em busca de identificar o corpo que foi encontrado carbonizado na noite de ontem (20) na cidade de Araraquara. A Delegacia de Investigações Gerais de Araraquara (DIG) está encarregada de investigar o caso. O corpo de um homem foi localizado em uma área de mata ao final da Avenida Maurício Galli, nas proximidades de um estabelecimento de comércio de metais no Jardim São Rafael.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a descoberta do corpo aconteceu após as equipes do Corpo de Bombeiros atenderem a um pequeno incêndio na mata. A vítima, que estava parcialmente carbonizada, estava envolta em um cobertor que havia sido consumido pelas chamas.

O indivíduo apresentava lesões no rosto e ostentava uma tatuagem de "carpa" na perna direita. Dado o grau de carbonização, a identificação da vítima será possível somente após os procedimentos de exames necroscópicos.

De acordo com as autoridades policiais, quatro indivíduos foram interrogados pelas equipes e posteriormente liberados. Dentre eles, duas pessoas foram consideradas testemunhas, enquanto outras duas foram tratadas como suspeitas. Contudo, estas últimas foram soltas devido à insuficiência de evidências. Durante o interrogatório, foi constatado que uma das testemunhas, de 35 anos, estava com mandado de prisão em aberto. Ela foi conduzida à Cadeia Pública de São Carlos.

Com informações do Araraquara Agora

Leia Também