Polícia Rodoviária prepara operação especial em rodovias da região

Polícia Rodoviária - Crédito: divulgação

A 70ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos acontece de 21 a 31 de agosto de 2025, e contará com reforço no policiamento rodoviário em todas as vias de acesso ao município. A medida foi anunciada pelo comandante do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, tenente-coronel PM Luiz Eduardo Ulian Junqueira, que destacou as estratégias de segurança viária, fiscalização de trânsito e manutenção da ordem pública durante o evento.

Segundo a corporação, o efetivo será ampliado em diferentes modalidades, garantindo ações preventivas e ostensivascom foco na preservação da vida, fluidez do tráfego e bem-estar dos visitantes. O Tático Ostensivo Rodoviário (TOR)também atuará em pátios de postos de combustíveis, para coibir práticas criminosas e ampliar a proteção aos viajantes.

Fiscalização de alcoolemia

A fiscalização de condutores sob efeito de álcool será intensificada, visando reduzir acidentes — que ainda figuram entre as principais causas de sinistros nas estradas. Aos fins de semana, dentro do recinto da festa, serão realizadas campanhas educativas sobre os riscos de dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas. Nessas ações, haverá orientação aos motoristas e distribuição de brindes ao público participante.

Atividades educativas para crianças

Em parceria com a concessionária Ecovias, também serão promovidas atividades no Parque do Peãozinho, com foco no público infantil. O objetivo é incentivar práticas seguras desde a infância e contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis no trânsito.

Rodovias com reforço

Entre os principais trechos que terão reforço de policiamento estão:

SP-326 (Rodovia Brigadeiro Faria Lima) , do km 357 ao km 468, com equipes concentradas nas imediações do Parque do Peão;

SP-425 (Rodovia Assis Chateaubriand), especialmente entre os kms 81 e 102.

A Polícia Rodoviária reforça que os motoristas devem redobrar a atenção durante o período da festa, respeitar os limites de velocidade e nunca misturar álcool e direção.

Leia Também