Homem é preso com 13 kg de maconha após fugir de abordagem na WL

Crédito: divulgação/PMRv

Durante patrulhamento preventivo, policiais rodoviários detiveram por volta das 13h desta quarta-feira, 8, um homem acusado de tráfico de entorpecentes. Após tentativa de fuga iniciada na rodovia Washington Luís (SP-310), a abordagem aconteceu no km 296 da rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Matão.

Policiais rodoviários realizavam patrulhamento pela SP-310 e próximo ao km 308, em Araraquara, um Fox preto com os vidros cobertos por películas refletivas escuras levantou suspeitas, pois não era possível ver a parte interna do carro, o que motivou a tentativa abordagem.

Foi dado sinal de parada, mas o motorista acelerou e tentou a, realizando manobras que colocaram em risco a segurança viária. Com o apoio de outras viaturas, os policiais conseguiram a abordagem na SP-326, já em Matão e após revista localizaram mais de 13 quilos de maconha no interior do Fox.

