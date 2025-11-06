Polícia prende homem procurado pela Justiça

policia viatura - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Nesta terça-feira (4), a Polícia Militar de Brotas, pertencente à 2ª Companhia do 37º BPM/I, realizou a captura de um procurado pela Justiça, em cumprimento a mandado de prisão expedido contra um indivíduo já conhecido dos meios policiais.

Após diligências, as equipes envolvidas localizaram o procurado em uma propriedade rural, às margens da Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225).

O detido foi conduzido ao Distrito Policial de Brotas, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Leia Também