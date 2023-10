Polícia prende em cidade da região cantor acusado de matar dentista

SIGA O SCA NO

09 Out 2023 - 10h27

09 Out 2023 - 10h27 Por Da redação

Crédito: arquivo pessoal

A Polícia prendeu na noite deste domingo (8) o cantor sertanejo João Vitor Malachias, de 40 anos. Ele é o principal suspeito de ter assassinado a dentista Bruna Angleri, 40 anos, em Araras. O crime ocorreu no dia 27 de setembro e chocou a região. Bruna foi encontrada sem vida em sua casa, com ferimentos no rosto e o corpo parcialmente carbonizado.

A justiça decretou a prisão temporária de João Vitor na última semana após a Polícia Civil apresentar possíveis evidências da participação dele na morte da dentista, com a qual manteve um relacionamento amoroso por cerca de seis meses.

O suspeito deixou a cidade de Araras na última sexta-feira e fugiu pela rodovia Anhanguera. Ele foi perseguido pela Polícia. Na região de Cravinhos/SP desembarcou e se embrenhou em uma mata. Buscas foram feitas, mas ele não foi encontrado na ocasião.

