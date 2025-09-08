(16) 99963-6036
segunda, 08 de setembro de 2025
Região

Polícia Militar salva bebê engasgado em Itirapina

08 Set 2025 - 16h51Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Os pais e bebê - Crédito: Colaborador Os pais e bebê - Crédito: Colaborador

Na noite desta sexta-feira (5), a Polícia Militar de Itirapina realizou uma ação que pode ser definida em uma palavra: vida.

Por volta das 19h17, a equipe da viatura I-37206, composta pelos cabos PM Abruceze e Adriano, com apoio da equipe do CGP II (3º sargento PM Alef e soldado PM Vallim), foi acionada via COPOM para atender a um chamado desesperado: um bebê estava engasgado em uma residência no bairro Jardim Vale Verde.

Ao chegarem, os policiais encontraram os pais em pânico, com a criança apresentando sérias dificuldades respiratórias. Imediatamente, os militares iniciaram os primeiros socorros utilizando a manobra de Heimlich, repetida diversas vezes até que o bebê recuperasse parcialmente a respiração.

Sem perder tempo, os policiais conduziram a criança e seus pais até o Hospital São José, onde a equipe médica deu continuidade ao atendimento. Após a estabilização, o bebê foi avaliado, apresentou quadro normal e foi liberado em segurança.

Leia Também

Diocese de São Carlos reinaugura Casa de Retiros Emaús em Araraquara
Catolicismo 17h29 - 08 Set 2025

Diocese de São Carlos reinaugura Casa de Retiros Emaús em Araraquara

Prefeitura de Ibaté trabalha para resolver problemas no Poço Popular e pede economia de água à população
Região12h03 - 08 Set 2025

Prefeitura de Ibaté trabalha para resolver problemas no Poço Popular e pede economia de água à população

DER-SP ativa 40 novos radares em rodovias estaduais a partir de terça-feira (9)
Região11h23 - 08 Set 2025

DER-SP ativa 40 novos radares em rodovias estaduais a partir de terça-feira (9)

Motorista fica ferido após furgão tombar na Washington Luís
Região11h18 - 08 Set 2025

Motorista fica ferido após furgão tombar na Washington Luís

Fazenda de Descalvado está entre as maiores produtoras de leite do Brasil
Região10h04 - 08 Set 2025

Fazenda de Descalvado está entre as maiores produtoras de leite do Brasil

Últimas Notícias