Polícia Militar salva bebê engasgado em Itirapina

Na noite desta sexta-feira (5), a Polícia Militar de Itirapina realizou uma ação que pode ser definida em uma palavra: vida.

Por volta das 19h17, a equipe da viatura I-37206, composta pelos cabos PM Abruceze e Adriano, com apoio da equipe do CGP II (3º sargento PM Alef e soldado PM Vallim), foi acionada via COPOM para atender a um chamado desesperado: um bebê estava engasgado em uma residência no bairro Jardim Vale Verde.

Ao chegarem, os policiais encontraram os pais em pânico, com a criança apresentando sérias dificuldades respiratórias. Imediatamente, os militares iniciaram os primeiros socorros utilizando a manobra de Heimlich, repetida diversas vezes até que o bebê recuperasse parcialmente a respiração.

Sem perder tempo, os policiais conduziram a criança e seus pais até o Hospital São José, onde a equipe médica deu continuidade ao atendimento. Após a estabilização, o bebê foi avaliado, apresentou quadro normal e foi liberado em segurança.

