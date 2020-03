Polícia Militar recupera carro furtado em Ribeirão Bonito

Carro foi devolvido ao proprietário - Crédito: Divulgação

Após atender solicitação via Copom por volta das 23h50 desta quinta-feira, 26, o cabo Tezore e soldado Diogo de que estaria ocorrendo um furto de um Gol na rua Professor Alfredo Noronha Jorge, no centro de Ribeirão Bonito, os PMs avistaram o carro e após dar sinais para que parasse, o motorista tentou a fuga.

Com apoio de outras viaturas, ocorreu perseguição até Dourado e no km 195 da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), o motorista perdeu o controle do carro e parou. Posteriormente conseguiu a fuga em meio a mata.

Após contato com o plantão policial, os PMs devolveram o carro ao seu proprietário.

