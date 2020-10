Polícia Militar realiza Operação Cavalo de Aço em Ibaté

Crédito: Divulgação

A Polícia Militar, com o apoio da Guarda Municipal, realizou na tarde e noite de sábado (10), em Ibaté, a Operação Cavalo de Aço, com o objetivo de diminuir o incômodo causado pelos escapamentos de motos e carros.

O bloqueio foi montado na avenida São João, no Centro de Ibaté, atendendo solicitações de moradores de vários bairros para fiscalizar veículos que estivessem em desacordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que motoristas e motociclistas que forem flagrados conduzindo veículos com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, responderão por infração grave, com multa e o veículo será retido.

Foram feitas aproximadamente 15 abordagens e nenhum veículo apresentou irregularidades, portanto os condutores foram apenas orientados.

