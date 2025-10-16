Polícia Militar reage a tentativa de roubo e suspeitos acabam baleados durante confronto

Na madrugada desta quinta-feira (16), por volta das 5h15, equipes da Polícia Militar de Porto Ferreira foram acionadas para atender a uma tentativa de roubo em uma residência localizada na Avenida Leopoldo José da Silva.

De acordo com as informações, diversas viaturas se dirigiram ao endereço para prestar apoio à ocorrência. Ao chegarem, os policiais iniciaram uma incursão pelo imóvel e, ao adentrarem o portão e a garagem, se depararam com dois indivíduos armados, que apontaram as armas em direção às equipes.

Diante da ameaça iminente, os policiais reagiram à injusta agressão, efetuando disparos de arma de fogo. Os suspeitos foram atingidos e imediatamente socorridos pelo Corpo de Bombeiros até o Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceram sob cuidados médicos.

Durante a ação, os PMs apreenderam um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, além de dois celulares e tiras plásticas, que possivelmente seriam utilizadas para amarrar as vítimas.

A Perícia Técnica foi acionada e realizou os levantamentos de praxe no local. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Porto Ferreira, onde a autoridade de plantão registrou o boletim de ocorrência de tentativa de roubo e corrupção de menor.

