(16) 99963-6036
quinta, 06 de novembro de 2025
BROTAS

Polícia Militar prende traficante em flagrante no Taquaral

Um suspeito foi flagrado com pedras de crack, porções de maconha e eppendorfs de cocaína, todos prontos para a venda

06 Nov 2025 - 17h56Por Marco Rogério Duarte
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Polícia Militar prende traficante em flagrante no Taquaral - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

A Polícia Militar de Brotas, pertencente à 2ª Companhia do 37º BPM/I, realizou nesta quarta-feira (5) uma importante prisão em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento pelo Jardim Taquaral, região conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um indivíduo, já conhecido nos meios policiais, entregando um objeto a outro homem. A abordagem foi imediata. Na busca pessoal, o suspeito principal foi flagrado com pedras de crack, porções de maconha e eppendorfs de cocaína, todos prontos para a venda.

Questionado, o homem confessou que comercializava drogas no local. O segundo indivíduo abordado confirmou ter comprado três porções de cocaína por R$ 30,00, entregando inclusive o entorpecente aos policiais.

Diante dos fatos, o traficante recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Brotas, onde o delegado Dr. Luís Gonzaga Bovo Júnior apreendeu os entorpecentes e ratificou a prisão, mantendo-o à disposição da Justiça.

Leia Também

Polícia prende homem procurado pela Justiça
BROTAS 18h20 - 06 Nov 2025

Polícia prende homem procurado pela Justiça

Motorista de 28 anos fica gravemente ferido após capotamento em Catanduva
Região15h57 - 06 Nov 2025

Motorista de 28 anos fica gravemente ferido após capotamento em Catanduva

Ferreirense reúne 200 mil discos de vinil e de cera que contam história da música
CULTURA14h46 - 06 Nov 2025

Ferreirense reúne 200 mil discos de vinil e de cera que contam história da música

Ferrugem e Turma do Pagode se apresentam em dezembro na região; veja como comprar ingressos
Showzaço14h09 - 06 Nov 2025

Ferrugem e Turma do Pagode se apresentam em dezembro na região; veja como comprar ingressos

Queda de árvore interdita rodovia Washington Luís
Região08h11 - 06 Nov 2025

Queda de árvore interdita rodovia Washington Luís

Últimas Notícias