Polícia Militar prende traficante em flagrante no Taquaral

Crédito: Divulgação

A Polícia Militar de Brotas, pertencente à 2ª Companhia do 37º BPM/I, realizou nesta quarta-feira (5) uma importante prisão em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento pelo Jardim Taquaral, região conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um indivíduo, já conhecido nos meios policiais, entregando um objeto a outro homem. A abordagem foi imediata. Na busca pessoal, o suspeito principal foi flagrado com pedras de crack, porções de maconha e eppendorfs de cocaína, todos prontos para a venda.

Questionado, o homem confessou que comercializava drogas no local. O segundo indivíduo abordado confirmou ter comprado três porções de cocaína por R$ 30,00, entregando inclusive o entorpecente aos policiais.

Diante dos fatos, o traficante recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Brotas, onde o delegado Dr. Luís Gonzaga Bovo Júnior apreendeu os entorpecentes e ratificou a prisão, mantendo-o à disposição da Justiça.

