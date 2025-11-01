Polícia Militar prende procurado em Analândia

Um homem que estava procurado pela Justiça foi preso na tarde deste sábado (1º), por volta das 13h17, por uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento ostensivo em Analândia (SP).

Os policiais receberam informações sobre o paradeiro do procurado e se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram o suspeito. Após abordagem e revista pessoal — que não resultou na localização de nenhum objeto ilícito — foi confirmada, por meio de consulta aos sistemas da polícia, a existência de um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Descalvado.

O homem, de 39 anos, tinha pendências judiciais relacionadas a crimes previstos na Lei de Drogas e no Código Penal. Ele foi informado de seus direitos e detido sem necessidade de algemas, pois não apresentou resistência.

O indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Rio Claro, onde o mandado foi formalmente cumprido. Ele permanece à disposição da Justiça.

