(16) 99963-6036
sábado, 01 de novembro de 2025
Região

Polícia Militar prende procurado em Analândia

01 Nov 2025 - 17h18Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Polícia Militar prende procurado em Analândia -

Um homem que estava procurado pela Justiça foi preso na tarde deste sábado (1º), por volta das 13h17, por uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento ostensivo em Analândia (SP).

Os policiais receberam informações sobre o paradeiro do procurado e se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram o suspeito. Após abordagem e revista pessoal — que não resultou na localização de nenhum objeto ilícito — foi confirmada, por meio de consulta aos sistemas da polícia, a existência de um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Descalvado.

O homem, de 39 anos, tinha pendências judiciais relacionadas a crimes previstos na Lei de Drogas e no Código Penal. Ele foi informado de seus direitos e detido sem necessidade de algemas, pois não apresentou resistência.

O indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Rio Claro, onde o mandado foi formalmente cumprido. Ele permanece à disposição da Justiça.

Leia Também

Homem é preso após desobedecer medida protetiva
ITIRAPINA 16h37 - 01 Nov 2025

Homem é preso após desobedecer medida protetiva

Formatura do Proerd leva milhares de pessoas ao anfiteatro municipal
ITIRAPINA 16h22 - 01 Nov 2025

Formatura do Proerd leva milhares de pessoas ao anfiteatro municipal

Polícia Militar prende homem acusado de ameaçar pessoas com facão
BROTAS 16h13 - 01 Nov 2025

Polícia Militar prende homem acusado de ameaçar pessoas com facão

Polícia prende suspeito de estuprar a própria enteada
BROTAS 16h00 - 01 Nov 2025

Polícia prende suspeito de estuprar a própria enteada

Colisão traseira entre carreta e motocicleta deixa uma pessoa gravemente ferida na SP-225, em Brotas
Região13h18 - 01 Nov 2025

Colisão traseira entre carreta e motocicleta deixa uma pessoa gravemente ferida na SP-225, em Brotas

Últimas Notícias