Polícia Militar prende mais de 100 em flagrante em 4 cidades em 2025

Viatura da PM Itirapina - Crédito: divulgação

A Segunda Companhia do 37º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) divulgou, nesta sexta-feira, 29 de agosto, o balançado dos trabalhos realizados pela corporação no primeiro semestre de 2025. Durante os primeiros seis meses do ano, 102 pessoas presas em flagrante pela prática de algum crime.

Além disso, 38 pessoas que eram procurados pela Justiçaforam capturadas. Dentro do semestre também houve a apreensão de 14 armas de fogo e 13 armas brancas. Houve ainda 86 flagrantes lavrados e 5 veículos recuperados

A Polícia Militar da 2ª Cia PM do 37º BPMI que compreende as cidades de Analândia, Brotas, Itirapina e Torrinha comemora os resultados do do primeiro semestre de 2025, evidenciando o impacto direto das ações de patrulhamento, prevenção e repressão qualificada à criminalidade na região.

A atuação policial também se destacou na abordagem de menores envolvidos em atos infracionais, com a prisão de 11 sindicados e na pronta resposta às ocorrências mais sensíveis para a segurança da população.

Resumo do semestre

102 pessoas presas em flagrante

38 procurados da Justiça capturados

14 armas de fogo e 13 armas brancas apreendidas

86 flagrantes lavrados e 5 veículos recuperados

