(16) 99963-6036
sábado, 30 de agosto de 2025
Itirapina

Polícia Militar prende mais de 100 em flagrante em 4 cidades em 2025

Dentro do semestre também houve a apreensão de 14 armas de fogo e 13 armas brancas por parte dos patrulheiros

30 Ago 2025 - 07h24Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura da PM Itirapina - Crédito: divulgaçãoViatura da PM Itirapina - Crédito: divulgação

A Segunda Companhia do 37º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) divulgou, nesta sexta-feira, 29 de agosto, o balançado dos trabalhos realizados pela corporação no primeiro semestre de 2025. Durante os primeiros seis meses do ano, 102 pessoas presas em flagrante pela prática de algum crime.

Além disso, 38 pessoas que eram procurados pela Justiçaforam capturadas. Dentro do semestre também houve a apreensão de 14 armas de fogo e 13 armas brancas. Houve ainda 86 flagrantes lavrados e 5 veículos recuperados

A Polícia Militar da 2ª Cia PM do 37º BPMI que compreende as cidades de Analândia, Brotas, Itirapina e Torrinha comemora os resultados do do primeiro semestre de 2025, evidenciando o impacto direto das ações de patrulhamento, prevenção e repressão qualificada à criminalidade na região.

A atuação policial também se destacou na abordagem de menores envolvidos em atos infracionais, com a prisão de 11 sindicados e na pronta resposta às ocorrências mais sensíveis para a segurança da população.

Resumo do semestre 

102 pessoas presas em flagrante

38 procurados da Justiça capturados

14 armas de fogo e 13 armas brancas apreendidas

86 flagrantes lavrados e 5 veículos recuperados

Leia Também

Jovem é morto a tiros e outro fica ferido
Porto Ferreira 09h18 - 30 Ago 2025

Jovem é morto a tiros e outro fica ferido

Polícia Militar detém suspeito de roubos em Porto Ferreira
Região06h50 - 30 Ago 2025

Polícia Militar detém suspeito de roubos em Porto Ferreira

Jovem é morto a tiros em trailer de lanches
Região15h13 - 29 Ago 2025

Jovem é morto a tiros em trailer de lanches

Polícia Militar captura procurado e recupera bens furtados em Itirapina
Região13h18 - 29 Ago 2025

Polícia Militar captura procurado e recupera bens furtados em Itirapina

Interrupção no Abastecimento de água pode afetar Centro e Jardim Cruzado em Ibaté
Região12h05 - 29 Ago 2025

Interrupção no Abastecimento de água pode afetar Centro e Jardim Cruzado em Ibaté

Últimas Notícias