BROTAS

Polícia Militar prende homem acusado de ameaçar pessoas com facão

01 Nov 2025 - 16h13Por Marco Rogério Duarte
Crédito: Divulgação

Na noite de sexta-feira (31), por volta das 23h30, uma ação rápida da Polícia Militar de Brotas, impediu que um ataque com facão terminasse em tragédia no bairro São Sebastião da Serra (Patrimônio).

As equipes da viatura I-37206, com apoio do CGP II, foram acionadas via COPOM após denúncia de que um homem descontrolado estaria agredindo várias pessoas com golpes de facão em uma residência.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o agressor que apresentava comportamento agressivo e com sinais de embriaguez. No imóvel, havia três vítimas feridas — duas delas já haviam sido socorridas ao Hospital Santa Terezinha com cortes nas mãos, enquanto a terceira, ainda no local, foi encaminhada pela equipe para atendimento médico.

Segundo o relato das vítimas, o homem invadiu a casa e, sem motivo aparente, iniciou o ataque, desferindo golpes de facão contra todos os presentes. Diante da gravidade dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao acusado por tentativa de homicídio.

As equipes localizaram duas facas utilizadas no crime, que foram apreendidas e apresentadas no Distrito Policial de Torrinha, ficando o agressor a disposição da Justiça.

 

