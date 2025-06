Polícia Militar prende acusado de furto e procurado no Broa

Policiamento reforçado no Broa -

Nos últimos dias 23 e 25 de junho de 2025, patrulheiros da Polícia Militar do 37º BPM/I , com sede em Rio Claro, realizaram ações importantes em Itirapina e no Balneário Broa, resultando na prisão de homens envolvidos em crimes e na recuperação de veículos furtados.

No dia 23 de junho (segunda-feira), durante patrulhamento preventivo no bairro Balneário Santo Antônio, a equipe avistou dois homens com histórico conhecido por furtos. Um deles estava em posse de uma motocicleta Honda CG 125, preta, com placa registrada como furtada.

Questionado, o suspeito apresentou versões contraditórias sobre a origem do veículo, chegando a afirmar que teria adquirido o bem por meio de um leilão online. Após o apoio de outra equipe especializada, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itirapina, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de receptação.

Já no dia 25 (quarta-feira) durante ronda na Rodovia Fernando de Arruda Botelho que liga São Carlos Itirapina, um homem foi abordado enquanto caminhava às margens da via. Apesar de não portar nenhum objeto ilícito, uma consulta ao sistema revelou um mandado de prisão ativo contra ele, por crime de furto. O suspeito foi detido e encaminhado à mesma delegacia, permanecendo à disposição da Justiça.



