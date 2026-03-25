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quarta, 25 de marÃ§o de 2026
Brotas

PolÃ­cia Militar localiza tornozeleira eletrÃ´nica rompida em praÃ§a

25 Mar 2026 - 06h01Por Da redaÃ§Ã£o
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PolÃ­cia Militar localiza tornozeleira eletrÃ´nica rompida em praÃ§a -

 

Durante patrulhamento voltado ao combate ao tráfico de drogas no bairro Taquaral, em Brotas, a Polícia Militar realizou uma apreensão na noite desta terça-feira (23).

A equipe fazia varredura pela conhecida Praça do Maguila quando localizou uma tornozeleira eletrônica rompida, abandonada no local.

Após consulta pelo número do equipamento, foi possível identificar que o dispositivo pertencia a uma pessoa que cumpre pena sob monitoramento judicial.

A ocorrência foi comunicada à delegacia, onde o objeto foi apreendido. No plantão policial, também foi registrado boletim de ocorrência por crime de dano. O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil, que adotará as medidas cabíveis.

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