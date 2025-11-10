Polícia Militar impede invasão de propriedade rural

Crédito: divulgação

Na manhã deste domingo (9), a Polícia Militar para impedir o avanço de uma tentativa de invasão de terras em uma propriedade rural localizada na Estrada Municipal de Itirapina.

No local, as equipes encontraram demarcações improvisadas com madeiras e lonas, indicando o início de uma ocupação, com diversas pessoas se organizando para tomar posse da área.

A proprietária apresentou documentação e informou que o terreno está em litígio judicial há anos. Durante o diálogo, representantes do grupo afirmaram reivindicar posse, também com base em processos judiciais.

Diante da situação, a Polícia Militar realizou orientação legal às partes e determinou a retirada imediata das marcações e estruturas, o que foi cumprido sem resistência, preservando a ordem e evitando confronto.

As partes foram encaminhadas ao Distrito Policial de Rio Claro, onde, por ausência de ordem judicial específica de reintegração, foi elaborado Boletim de Ocorrência dos fatos.

