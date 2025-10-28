(16) 99963-6036
Polícia Militar flagra tráfico de drogas em Brotas

28 Out 2025 - 09h14Por Da redação
A Polícia Militar flagrou um caso de tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (28) no bairro Campos Elíseos, em Brotas. Durante patrulhamento em um ponto conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita.

Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo tentou disfarçar e arremessou uma sacola amarela em um terreno baldio, sentando-se em seguida na calçada. Na abordagem, os policiais encontraram um eppendorf de cocaína e R$ 52 em dinheiro.

Durante buscas no terreno, a equipe localizou a sacola dispensada, que continha 46 porções da mesma droga, totalizando cerca de 32 gramas.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes e foi encaminhado ao Plantão Policial de Rio Claro, onde a ocorrência foi registrada e o material apreendido.

