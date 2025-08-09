(16) 99963-6036
"Operação Fiscalização Bares"

Polícia Militar e Guarda Municipal realizam operação de fiscalização em bares em Ibaté

09 Ago 2025 - 11h05Por Da redação
Polícia Militar e Guarda Municipal realizam operação de fiscalização em bares em Ibaté - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Na noite desta sexta-feira (8), a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Ibaté realizaram a “Operação Fiscalização Bares e Saturação” nos bairros Jardim América e Jardim Cruzado.

A ação teve como objetivo prevenir e coibir crimes como furto e roubo de veículos, assaltos a comércios, além de localizar objetos ilícitos, incluindo drogas e armas de fogo, e capturar foragidos da Justiça.

Durante a operação, foram vistoriados seis estabelecimentos comerciais e realizadas abordagens a seis pessoas. Segundo as equipes de segurança, nenhuma irregularidade foi constatada.

 

