quinta, 07 de agosto de 2025
Região

Polícia Militar e Guarda Municipal realizam mais uma "Operação Cerol" em Ibaté

07 Ago 2025 - 17h48Por Da redação
Polícia Militar e Guarda Municipal realizam mais uma "Operação Cerol" em Ibaté - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Na tarde desta quinta-feira (7), por volta das 14h30, a Polícia Militar, por meio da Atividade Delegada e do Rádio Patrulhamento, em parceria com a Guarda Municipal, promoveu mais uma edição da “Operação Cerol” em diversos bairros de Ibaté.

A ação teve como objetivo fiscalizar áreas conhecidas pela prática de soltura de pipas com linhas cortantes, como cerol ou linha chilena, que representam risco à integridade física de pedestres, motociclistas e ciclistas.

Durante a operação, equipes realizaram abordagens e vistorias, mas não localizaram materiais ilícitos. 

