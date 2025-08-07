Polícia Militar e Guarda Municipal realizam mais uma "Operação Cerol" em Ibaté

Crédito: divulgação

Na tarde desta quinta-feira (7), por volta das 14h30, a Polícia Militar, por meio da Atividade Delegada e do Rádio Patrulhamento, em parceria com a Guarda Municipal, promoveu mais uma edição da “Operação Cerol” em diversos bairros de Ibaté.

A ação teve como objetivo fiscalizar áreas conhecidas pela prática de soltura de pipas com linhas cortantes, como cerol ou linha chilena, que representam risco à integridade física de pedestres, motociclistas e ciclistas.

Durante a operação, equipes realizaram abordagens e vistorias, mas não localizaram materiais ilícitos.

