sábado, 30 de agosto de 2025
Região

Polícia Militar detém suspeito de roubos em Porto Ferreira

30 Ago 2025 - 06h50Por Da redação
Viatura policial - Crédito: Flávio Fernandes

Na manhã de sexta-feira (29), durante a Operação Shamar, equipes da Força Tática da Polícia Militar prenderam um adolescente suspeito de envolvimento em dois roubos consecutivos em Porto Ferreira.

Segundo informações da ocorrência, em um dos crimes a vítima foi agredida com coronhadas e precisou de atendimento médico. A PM iniciou patrulhamento intensivo pelo bairro Cristo e, na Praça Cônego Octaviano Antônio, avistou dois indivíduos com características semelhantes às repassadas via Copom.

Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos tentaram se afastar rapidamente, mas foram abordados. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, a vítima e uma testemunha reconheceram um dos detidos como autor do crime.

O adolescente foi conduzido ao Plantão Policial e, após a oitiva das partes, a autoridade policial determinou sua internação na Fundação Casa.

As diligências prosseguiram em busca dos objetos roubados e da arma utilizada, mas nada foi encontrado.

