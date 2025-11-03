Polícia Militar desmantela "casa bomba" e apreende mais de 400 porções de drogas

Crédito: Divulgação

Uma grande operação da Polícia Militar de Brotas, pertencente à 2ª Companhia do 37º BPM/I, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de dois adolescentes, em uma ação que desarticulou um ponto de preparo e distribuição de entorpecentes — conhecido popularmente como “casa bomba” — no bairro Campos Elíseos II, em Brotas (SP).

A ocorrência foi conduzida pela equipe do Comando de Força Patrulha (I-37004), sob o comando do 1º Tenente PM Abdala, com o apoio do CGP II (2º Sgt PM Cimas e Cb PM Jaime) e da viatura I-17-625 (Cb PM Emanuel e Sd PM Nascimento).

Durante a ação, os policiais, em um trabalho coordenado e com base em informações recebidas, deslocaram-se até uma chácara, onde foi possível visualizar indivíduos manipulando drogas na varanda da residência. As equipes ingressaram no imóvel e, após tentativa de fuga dos suspeitos, quatro pessoas foram detidas — dois adultos e dois menores.

No local, foram apreendidos:

433 eppendorfs de cocaína;

23 porções de maconha;

8 comprimidos de ecstasy;

diversas embalagens zip lock;

R$ 35,00 em espécie.

Os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial de Rio Claro, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante dos maiores de idade pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Os adolescentes foram liberados aos responsáveis legais após o registro do ato infracional.

“Essa operação representa mais um duro golpe contra o tráfico na região e demonstra o comprometimento da Polícia Militar em combater o crime com inteligência e firmeza”, ressaltou o Comandante da Operação, Tenente PM Abdala.

