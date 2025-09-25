Polícia Militar de Ibaté realiza sonho de menino em aniversário de 4 anos

Crédito: divulgação

Na manhã desta quinta-feira (25), a Polícia Militar de Ibaté promoveu um momento inesquecível para o pequeno Samuel, que comemorou seu aniversário de 4 anos de uma forma especial: vivendo de perto a rotina de seus heróis.

A celebração aconteceu na sede do 1º Pelotão, onde o soldado PM Rafael Gomes e o soldado PM Alex receberam o aniversariante. Vestindo um uniforme semelhante ao da corporação, Samuel pôde conhecer de perto os policiais, entrar em uma viatura e interagir com a equipe, tornando realidade o sonho de ser policial por um dia.

O encontro foi registrado em várias fotos, com o garoto posando ao lado dos militares e vivendo uma experiência que ficará marcada para sempre em sua memória.

