quinta, 25 de setembro de 2025
Região

Polícia Militar de Ibaté realiza sonho de menino em aniversário de 4 anos

25 Set 2025 - 11h49Por Da redação
Crédito: divulgação

Na manhã desta quinta-feira (25), a Polícia Militar de Ibaté promoveu um momento inesquecível para o pequeno Samuel, que comemorou seu aniversário de 4 anos de uma forma especial: vivendo de perto a rotina de seus heróis.

A celebração aconteceu na sede do 1º Pelotão, onde o soldado PM Rafael Gomes e o soldado PM Alex receberam o aniversariante. Vestindo um uniforme semelhante ao da corporação, Samuel pôde conhecer de perto os policiais, entrar em uma viatura e interagir com a equipe, tornando realidade o sonho de ser policial por um dia.

O encontro foi registrado em várias fotos, com o garoto posando ao lado dos militares e vivendo uma experiência que ficará marcada para sempre em sua memória.

