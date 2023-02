Polícia Militar de Ibaté prende acusado de tráfico no CDHU

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Em patrulhamento preventivo pelo CDHU nesta segunda-feira, 13, policiais militares de Ibaté depararam com um suspeito de 24 anos, sentado pela praça central do bairro. Ao ver viatura, levantou e começou a caminhar atravessando para o lado oposto, momento em que foi feita abordagem.

Após revista, os PMs localizaram em uma pochete que se encontrava na cintura do acusado, pedras de crack e R$ 20 em dinheiro. Os PMs retornaram para o lugar em que estava sentado sob uma pedra e encontraram uma sacola com pinos com cocaína e mais pedras de crack.

O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia, onde a droga ficou apreendida e o suspeito liberado.

Leia Também