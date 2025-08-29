Polícia Militar captura procurado e recupera bens furtados em Itirapina

Na manhã desta sexta-feira (29), a Polícia Militar de Itirapina prendeu um indivíduo procurado pela Justiça que também confessou a autoria de furtos na região.

A ação ocorreu durante fiscalização de trânsito na Rodovia Fernando de Arruda Botelho, quando os policiais abordaram um veículo e tiveram acesso a informações e filmagens de furtos ocorridos no bairro Lagoa Dourada. As imagens mostravam claramente o autor utilizando uniforme refletivo e uma motocicleta preta.

Com base nas informações, os militares intensificaram o patrulhamento e localizaram o suspeito, que constava como procurado pela Vara de Execuções de Araraquara. Durante a abordagem, ele admitiu ser o responsável pelos furtos recentes, relatando que trocava os objetos subtraídos por entorpecentes.

Na ocorrência, foram recuperados um botijão de gás e ferramentas furtadas. Os policiais também apreenderam outros instrumentos utilizados para os crimes, além da motocicleta preta empregada nas ações.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Itirapina, onde as vítimas compareceram para registrar o boletim de ocorrência. Após ser ouvido, foi recolhido à carceragem e permanece à disposição da Justiça.

