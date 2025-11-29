(16) 99963-6036
sábado, 29 de novembro de 2025
Brotas

Polícia Militar captura condenado por estupro de vulnerável 

29 Nov 2025 - 06h36Por Da redação
A Polícia Militar de Brotas prendeu, na manhã desta sexta-feira (28), um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável, com pena restante de 26 anos a cumprir. A captura foi realizada durante patrulhamento preventivo.

Os policiais após observarem atitude suspeita abordaram indivíduo e após verificações de praxe, constatou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto por condenação  de crime sexual. O criminoso não apresentou resistência e foi imediatamente conduzido ao Distrito Policial de Brotas, onde o delegado tomou as demais providências permanecendo o capturado à disposição da Justiça.

 

