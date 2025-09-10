Polícia Militar apreende quase mil porções de cocaína em operação

Crédito: SCA

A madrugada desta quarta-feira (10) foi marcada por uma das maiores apreensões de drogas do ano em Itirapina. A Polícia Militar desarticulou um esquema de tráfico no bairro Nova Itirapina, que resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de 946 porções de cocaína prontas para a venda.

A ação teve início após uma denúncia anônima que apontava um ponto de distribuição na Rua Tupiniquins. Com atuação rápida e precisa, os policiais localizaram os suspeitos, que acabaram confessando envolvimento na rede criminosa. O entorpecente estava separado em kits prontos para abastecer diferentes locais de comercialização, além de dinheiro, celular e materiais usados no preparo da droga.

Na Central de Polícia Judiciária, a prisão em flagrante foi ratificada, e os detidos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos permaneceram à disposição da Justiça.

