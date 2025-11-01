Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em Porto Ferreira

Crédito: Divulgação

Na manhã de sexta-feira (31), a Polícia Militar de Porto Ferreira apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes durante uma ação realizada no bairro Cristo Redentor.

A ação ocorreu por volta das 11h20, quando a equipe de patrulhamento avistou um indivíduo em atitude suspeita, carregando duas sacolas em um ponto já conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, entrando em uma residência localizada na Rua Alfredo Antonini.

Durante a fuga, o homem abandonou as sacolas, que continham diversos entorpecentes, e conseguiu escapar pulando o muro do imóvel. No local, os policiais abordaram dois indivíduos que estavam na casa, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia para averiguação.

Na residência, os policiais encontraram 429 invólucros de cocaína, 160 porções de crack, uma porção de crack a granel, uma balança de precisão e cerca de 300 embalagens plásticas, utilizadas para o preparo e comercialização das drogas.

O caso foi apresentado no Plantão Policial, onde foi registrado boletim de ocorrência de tráfico de entorpecentes. Após a elaboração dos documentos e ouvidas das partes envolvidas, todos foram liberados, ficando o caso à disposição da Justiça para as devidas providências.

