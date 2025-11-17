(16) 99963-6036
segunda, 17 de novembro de 2025
Itirapina

Polícia Militar apreende drogas sintéticas que seriam vendidas em rave na região

17 Nov 2025 - 09h27Por Da redação
Polícia Militar apreende drogas sintéticas que seriam vendidas em rave na região - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Uma operação da Polícia Militar realizada neste sábado (15) na Rodovia Ulisses Guimarães (km 03), em Itirapina, resultou na interceptação de um carregamento significativo de drogas sintéticas que abasteceria uma festa rave na cidade.

Durante uma ação de fiscalização de trânsito, um veículo foi abordado. No interior do carro, os policiais localizaram uma bolsa contendo diversos tipos de entorpecentes. O condutor alegou ser motorista de aplicativo e disse estar transportando o passageiro para uma festa rave em Itirapina. O passageiro confirmou ter adquirido as substâncias em Franco da Rocha para revendê-las durante o evento.

O material apreendido incluía comprimidos de MDMA, cristais de MD, flores de maconha, skank, K4, THC, além de celulares supostamente usados na negociação e o veículo utilizado no transporte. A abordagem representa mais uma ação de repressão ao tráfico de drogas em eventos na região.

Os envolvidos foram algemados, conduzidos ao Plantão Policial e tiveram a prisão em flagrante ratificada. Todo o material foi apreendido e permanece à disposição da Justiça.

