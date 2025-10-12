(16) 99963-6036
Polícia Militar Ambiental prende dupla com espingardas calibre 12 na zona rural de Descalvado

12 Out 2025 - 06h50Por Da redação
Durante uma operação da Polícia Militar Ambiental, dois homens foram presos em flagrante neste sábado (11), na área rural de Descalvado (SP), acusados de porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu nas proximidades do Sítio Estância Santo Antônio, região da estrada vicinal Dr. Jaime.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do Grupo Especial de Proteção Ambiental e Áreas Rurais (GEPAAR) realizavam patrulhamento em locais conhecidos pela reincidência de furtos e roubos de gado e implementos agrícolas, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta com placas BRV-0149. Ambos portavam armas longas em bandoleiras.

Ao receberem sinais sonoros e luminosos de parada, o condutor tentou fugir, iniciando uma perseguição por cerca de cinco quilômetros em estrada de terra. Os policiais conseguiram interceptar o veículo e realizaram a abordagem. Durante a revista, foram encontradas duas espingardas calibre 12, municiadas e carregadas.

Diante da situação, foi dada voz de prisão aos suspeitos que foram conduzidos ao Plantão Policial de São Carlos.

O delegado de plantão, Dr. Ramom Alves Silva, determinou a lavratura do boletim de ocorrência por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, agravado pela tentativa de fuga. Ambos permaneceram presos e foram encaminhados ao centro de triagem da Delegacia Seccional de São Carlos, onde aguardam audiência de custódia.

