Polícia Militar age rápido e recupera veículo roubado em Brotas

Na manhã desta sexta-feira (26), a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio das equipes da 2ª Companhia do 37º BPM/I, deu uma pronta resposta a mais um grave crime ocorrido na região.

Um vigilante de obra relatou ter sido rendido por quatro homens armados na noite de quinta-feira (25), permanecendo refém até a madrugada, enquanto os criminosos subtraíam veículos e galões de combustível do local. Entre os bens levados estavam dois caminhões basculantes e um automóvel Corsa Classic.

Com base nas informações prestadas pela vítima, as equipes intensificaram o patrulhamento.

Durante as diligências, os policiais militares lograram êxito em localizar o veículo Corsa Classic escondido em meio a uma plantação de eucaliptos. Ninguém foi preso.

