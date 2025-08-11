Polícia investiga morte de idoso encontrado carbonizado dentro de veículo

carro foi encontrado destruído - Crédito: Fala Cidade

A Polícia Civil de Tabatinga (SP), cidade localizada na região de Araraquara, investiga a morte de um homem na madrugada deste domingo (10), no bairro do Tremembé.

De acordo com as autoridades, um carro foi localizado totalmente destruído pelo fogo, a cerca de 200 metros de uma igrejinha do bairro. No interior do veículo, os policiais encontraram o corpo de Carlos Rodrigues, de 64 anos, carbonizado.

Moradores relataram que, por volta das 4h, perceberam fumaça e um clarão vindo do local e acionaram a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para prestar apoio.

A Perícia Técnica esteve na cena e coletou informações para apurar as circunstâncias do caso. A Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese e trabalha para esclarecer se a morte foi provocada por acidente ou crime.

