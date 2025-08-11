(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Região

Polícia investiga morte de idoso encontrado carbonizado dentro de veículo

11 Ago 2025 - 07h12Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
carro foi encontrado destruído - Crédito: Fala Cidadecarro foi encontrado destruído - Crédito: Fala Cidade

A Polícia Civil de Tabatinga (SP), cidade localizada na região de Araraquara, investiga a morte de um homem na madrugada deste domingo (10), no bairro do Tremembé.

De acordo com as autoridades, um carro foi localizado totalmente destruído pelo fogo, a cerca de 200 metros de uma igrejinha do bairro. No interior do veículo, os policiais encontraram o corpo de Carlos Rodrigues, de 64 anos, carbonizado.

Moradores relataram que, por volta das 4h, perceberam fumaça e um clarão vindo do local e acionaram a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para prestar apoio.

A Perícia Técnica esteve na cena e coletou informações para apurar as circunstâncias do caso. A Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese e trabalha para esclarecer se a morte foi provocada por acidente ou crime.

(Com informações do Fala Cidade News)

Leia Também

Homem morre após ser atropelado por trem em Ibaté
Região06h20 - 11 Ago 2025

Homem morre após ser atropelado por trem em Ibaté

Motociclista perde controle e morre após bater em muro
Araraquara 12h31 - 09 Ago 2025

Motociclista perde controle e morre após bater em muro

Polícia Militar e Guarda Municipal realizam operação de fiscalização em bares em Ibaté
"Operação Fiscalização Bares"11h05 - 09 Ago 2025

Polícia Militar e Guarda Municipal realizam operação de fiscalização em bares em Ibaté

Motociclista morre em acidente na SP-330
Limeira 08h42 - 09 Ago 2025

Motociclista morre em acidente na SP-330

Feira Livre de Ibaté acontece neste fim de semana
Região23h25 - 08 Ago 2025

Feira Livre de Ibaté acontece neste fim de semana

Últimas Notícias