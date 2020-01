Polícia investiga histórico de viagens de motorista de Limeira encontrada morta

Crédito: Divulgação

A Polícia Civil irá investigar o histórico das viagens realizadas pela motorista de aplicativo encontrada carbonizada em um carro na quarta-feira (15), em São Roque (SP). Amanda Pereira Agustinho Giovanetti, de 29 anos, é de Limeira (SP) e, segundo familiares, estaria levando um passageiro para a capital paulista.

De acordo a Polícia, a investigação pretende checar os itinerários e os percursos que Amanda realizou antes de desaparecer.

O corpo dela foi reconhecido pela mãe e pelo padrasto no Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba (SP). Os dois também prestaram depoimento para a Polícia Civil. Um exame de DNA está sendo realizado para a confirmação de sua identidade e o resultado deve ficar pronto em até 40 dias.

A empresa 99, pela qual a motorista realizava as corridas, disse em nota lamentar a morte da jovem e que a última corrida dela ocorreu no dia 14 de janeiro. “Assim, não há indícios de que estava em corrida pela plataforma no momento do ocorrido. A empresa se solidariza com a família da vítima e está disponível para colaborar com as investigações da polícia”, diz a 99.

O CASO

O carro e o corpo de Amanda foram encontrados após o Corpo de Bombeiros ser acionado na manhã de quarta-feira (15). A corporação recebeu um chamado alertando que um carro havia se incendiado na Estrada Ernesto Stokler de Lima, no bairro São João velho, no limite de São Roque e Itapevi (SP).

Ao chegarem ao local encontraram o corpo carbonizado.

O corpo estava no banco de trás do carro, um Fiat Palio, e uma das portas estava aberta. O celular e um relógio dela estava no veículo. A polícia também encontrou uma cápsula de munição de arma no interior do automóvel e outra do lado de fora, caída próximo à porta do motorista, além de uma caixa de fósforo.

A Polícia agora tenta identificar o passageiro que viajava com a motorista. (Rápido no Ar)

