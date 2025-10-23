(16) 99963-6036
Polícia garante segurança em escola após ameaças de morador

23 Out 2025 - 18h49Por Da redação
Viatura PM Itirapina - Crédito: divulgação Viatura PM Itirapina - Crédito: divulgação

Na manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Militar de Itirapina respondeu com rapidez a um chamado da direção de uma escola municipal após um morador ter ameaçado professores e alunos, além de arremessar pedras contra o prédio da unidade.

De acordo com informações, o homem, que reside em frente à escola, vinha reiteradamente intimidando docentes e estudantes, colocando em risco a integridade física dos presentes e comprometendo o ambiente educacional.

Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito, que confessou as ameaças e os danos causados ao patrimônio público. Ele foi conduzido ao Distrito Policial de Itirapina, onde a ocorrência foi registrada pelos crimes de ameaça e dano ao patrimônio público.

Após os procedimentos legais, o caso segue sob acompanhamento das autoridades competentes.

A Polícia Militar destacou que a pronta resposta da equipe reforça o compromisso da corporação com a proteção das escolas e a preservação de um ambiente seguro para alunos e profissionais da educação.

