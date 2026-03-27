CrÃ©dito: Foto: Flavio Fernandes/SÃ£o Carlos Agora

A Delegacia da Polícia Federal inaugurou na manhã desta sexta-feira (27), suas novas instalações após passar por um amplo processo de reforma e modernização, em Araraquara. O evento contou com a presença de autoridades, servidores e policiais federais que participaram direta e indiretamente da reestruturação do prédio.

Segundo o delegado-chefe da unidade, Thiago Borelli, a PF está presente em Araraquara há 26 anos e desde a mudança para o atual prédio, em 2006, o espaço nunca havia passado por uma reforma significativa.

“Após quase 20 anos, conseguimos concluir uma reestruturação completa. Foram cerca de 10 meses de obras para entregar instalações modernas, com ampliação do prédio e melhores condições tanto para os servidores quanto para o atendimento ao público”, destacou o delegado.

A reforma contemplou melhorias estruturais, criação de novos ambientes de trabalho e modernização dos espaços internos e a proposta de acordo com Borelli, é garantir mais eficiência nos serviços prestados, especialmente em demandas como emissão de passaportes, atendimento a estrangeiros e outras atribuições da Polícia Federal. A unidade de Araraquara tem papel estratégico na região, atendendo cerca de 30 municípios e aproximadamente 1,2 milhão de pessoas.

Com a modernização, a expectativa é ampliar a capacidade de atendimento e oferecer mais qualidade nos serviços públicos da PF. Outro ponto destacado durante a cerimônia foi a criação de ambientes, mais adequados para os profissionais da instituição.

“A ideia é que policiais e servidores se sintam valorizados e pertencentes à instituição, o que impacta diretamente na qualidade do serviço prestado à população”, afirmou o delegado-chefe.

Durante o evento, também foram realizadas homenagens a ex-delegados-chefes que atuaram na unidade ao longo dos 26 anos de história da Polícia Federal em Araraquara, reconhecendo a contribuição de cada um na construção e fortalecimento da instituição na região com placas, nomes e fotos na sede. A nova estrutura já está em funcionamento e deve representar um avanço importante, na prestação de serviços federais.

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