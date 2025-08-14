Polícia determina prisão de motociclista por adulteração de placa após grave acidente na SP-310

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um motociclista de 22 anos está internado sob escolta policial na Santa Casa após se envolver em um grave acidente na tarde de quarta-feira (13), no km 259 da Rodovia Washington Luís (SP-310) próximo a subida do Chibarro, em Araraquara. Ele foi preso em flagrante depois que a Polícia Militar Rodoviária constatou adulteração na placa da moto que pilotava.

O jovem seguia sentido interior/capital quando por razões desconhecidas, atingiu a traseira de um caminhão que transportava etanol. O motorista não percebeu o impacto e seguiu viagem, até ser avisado por outro caminhoneiro.

A vítima foi socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado), da concessionária que administra a rodovia e levado para Santa Casa. O estado de saúde, dele é gravíssimo.

Durante a ocorrência, os PMRVs descobriram que a placa registrada em Matão, havia sido modificada e a letra “F” teria sido transformada em “E”. O delegado de plantão Iatane Roberto de Almeida, então determinou a prisão em flagrante do motociclista por adulteração de sinal identificador.

O motorista do caminhão de 76 anos e o outro caminhoneiro de 25, prestaram depoimento no local e foram liberados. A moto foi apreendida administrativamente e a Polícia Científica realizou perícia, para esclarecer as circunstâncias do acidente.

