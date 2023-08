Policia Civil prende traficante e apreende drogas e armas em Ibaté

Crédito: Colaborador SCA

A Polícia Civil de Ibaté, com apoio da Guarda Civil Municipal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (16/08) uma operação para cumprir dois mandados de busca e apreensão. A ação resultou na prisão em flagrante de um indivíduo e na apreensão de drogas, armas e dinheiro.

Os mandados foram cumpridos em duas residências no bairro Jardim das Palmeiras e Antonio Moreira (CDHU) que pertencem a mãe e a irmã do acusado. No total os policiais encontraram 356 porções de crack, 463 ependorfs contendo cocaína, 350 porções de maconha, R$ 1.641,00, um revólver calibre 32, uma espingarda calibre 36, balança de precisão e diversos apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas.

O indivíduo preso foi identificado como A.S., de 27 anos. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Um adolescente infrator foi apreendido e encaminhado ao Conselho Tutelar.

As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar outros envolvidos no tráfico de drogas em Ibaté.

