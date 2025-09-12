(16) 99963-6036
Polícia Civil prende suspeito de furtos em escola estadual de Ibaté

12 Set 2025 - 06h52Por Da redação
Uma operação da Polícia Civil de Ibaté, realizada na manhã desta quinta-feira (11), sob o comando do delegado Ramon Alves, resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento em furtos contra uma escola estadual da cidade.

Durante a ação, os agentes também apreenderam um segundo indivíduo, que à época dos crimes era menor de idade. Em sua posse foram encontrados uma arma de fogo, munições e uma motocicleta adulterada. Além disso, tablets furtados da unidade escolar foram recuperados.

Segundo o delegado, o primeiro investigado deve responder pelos crimes de furto e corrupção de menores. Já o segundo envolvido, que hoje é maior de idade, também prestou depoimento na delegacia, onde as medidas de praxe foram adotadas.

A investigação ainda aponta a participação de um terceiro suspeito, que já havia sido preso anteriormente, igualmente acusado de ligação com os furtos na escola.

Com informações do portal Região em Destake 

