Polícia Civil encontra corpo de manicure desaparecida desde o ano passado; suspeito de participar do crime é preso

Policiais Civis de Santa Rita do Passa Quatro (Seccional de São Carlos-Deinter 3), prenderam nesta terça-feira (14) um homem de 25 anos, acusado de participar do desaparecimento de uma manicure, Natália Karina Ferreira Correa, de 31 anos, ocorrido no dia 24 de outubro do ano passado.

Após tomarem conhecimento dos fatos, os policiais deram início ao intenso trabalho investigativo e solicitaram à Justiça os mandados de prisão temporária dos suspeitos, a qual foi deferida, sendo um dos acusados preso em sua residência. Na casa dele, os policiais encontraram no seu quarto, um revólver, calibre 32, numeração suprimida, municiada com seis cartuchos íntegros do mesmo calibre, um aparelho de telefone celular, mais quatro cartuchos íntegros, calibre 32, um colete balístico, uma luneta, uma mira a laser, dois rádios comunicadores e uma touca, tipo “ninja”.

O suspeito confessou a participação no crime e indicou para os policiais onde estaria o corpo da vítima, sendo encontrado enterrado em uma área rural do município, com um fio amarrado no pescoço. Segundo apurado, um dos suspeitos mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima.

As investigações prosseguem visando a prisão do segundo suspeito, o qual encontra-se foragido.

Mata onde o corpo foi encontrado e material apreendido na casa de um dos suspeitos. (foto Polícia Civil)

