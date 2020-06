Polícia Civil e GM vão até casa de infectados pela Covid-19 após denúncia de quebra de isolamento em Ibaté

Policiais foram até a casa de algumas pessoas que contrairam coronavírus para orientá-las - Crédito: Região em Destake

A Polícia Civil, juntamente com a Guarda Municipal esteve em algumas residências de pessoas que testaram positivo para covid-19 em Ibaté para orientá-las, já que não estariam respeitando o isolamento social.

De acordo com o delegado, Dr Gilberto Aquino, essas pessoas já haviam sido orientadas e notificadas pela equipe de Vigilância Epidemiológica e pela própria Secretaria Municipal da Saúde. “Havia informações, segundo populares do bairro, de que eles [pacientes] estariam descumprindo essa ordem e todos foram novamente notificados”, contou.

O delegado ressaltou que esses pacientes poderão responder a crime de descumprimento de determinação legal por órgão público, Artigo 268 do Código Penal de vigência, cuja pena é de 1 mês a 1 ano. “A população que tenha conhecimento de alguém testado positivo, que esteja descumprindo a norma, comuniquem a Secretaria da Saúde de Ibaté para que as providências sejam tomadas”, solicita.

De acordo com o delegado, os pacientes denunciados estavam dentro de suas residências. “Não os constatamos na via pública, o que foi constatado é que ele estavam na residência, mas como havia esse tipo de informação, eles foram devidamente notificados, caso contrário, responderão à inquérito policial”, relatou. Com informações do portal Região em Destake.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também