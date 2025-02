Polícia Civil e CPFL Paulista flagram rede de energia clandestina em Ibaté

Compartilhar no facebook

CPFL Paulista identifica rede de energia clandestina em bairro de Ibaté (Divulgação/CPFL) -

Em operação de combate a fraudes e furtos de energia realizada nesta quinta-feira (13), equipes da CPFL Paulista, em parceria com a Polícia Civil, identificaram uma rede de distribuição de energia clandestina que alimentava barracões no município de Ibaté. O proprietário foi conduzido à delegacia pelas autoridades policiais.

A equipe da distribuidora regularizou a medição retirando todas as conexões clandestinas ligadas à rede elétrica e realizará os cálculos sobre a quantidade de energia desviada. Os respectivos valores serão repassados pela companhia aos responsáveis pelas fraudes. A CPFL também registrou boletim de ocorrência contra os clientes apontados como responsáveis pelos furtos de energia, que passam então a ser investigados e ter um histórico criminal.

Inspeções como essa vem sendo intensificadas pela concessionária e contam com o apoio das autoridades policiais com o objetivo de coibir as ligações clandestinas e manipulações de medidores de energia. A companhia, inclusive, investe continuamente em tecnologias de monitoramento e detecção de fraudes e furtos, como o uso de inteligência artificial que orienta operações mais assertivas e os sistemas de medição blindada para grandes clientes.

Além de sobrecarregar as redes elétricas, deixando o sistema de distribuição de energia mais suscetível às interrupções no fornecimento, os indivíduos que cometem o crime também estão colocando em risco as suas vidas.

Vale lembrar que os atos de fraudar ou furtar de energia são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de um a quatro anos de detenção. Também são cobrados dos fraudadores os valores das tarifas referentes a todo o período em que ocorreu o roubo, acrescidos da devida multa. Além disso, as fraudes e furtos podem encarecer a conta de energia para todos. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) distribui parte dos prejuízos causados pelas “perdas comerciais”, como são denominadas, para a tarifa da distribuidora detentora da concessão da área, no momento das revisões tarifárias.

Denuncie

A CPFL Paulista incentiva a colaboração da população para o combate às irregularidades por meio de denúncia anônima pelo app “CPFLEnergia” ou o site www.cpfl.com.br/fraude.

