Polícia civil de Ibaté cumpre mandados de prisão contra acusados de agredir homem até a morte

Bismarques Souza de Almeida foi agredido até a morte -

A Polícia Civil de Ibaté, sob o comando do delegado Miguel Capobianco, realizou uma operação na manhã desta sexta-feira, 11, para cumprir três mandados de busca e apreensão, bem como três mandados de prisão temporária.

Essas ordens judiciais foram emitidas após uma investigação com o objetivo de esclarecer um caso de homicídio ocorrido contra Bismarques Souza de Almeida, de 33 anos, no dia 26 de junho deste ano. O caso aconteceu na Rua Terige Macera, localizada no bairro Popular. (veja matéria relacionada)

Os três indivíduos procurados foram localizados e posteriormente interrogados na delegacia. Após os depoimentos, eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardarão os desdobramentos do processo legal. As investigações estão em curso e continuarão a ser conduzidas pelas autoridades competentes.

